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Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос

Вильнюсский окружной суд вручил повестку первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Политика намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года в литовской столице. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал Delfi.

По словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016-го. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение. Еще одну повестку бывшему президенту Советского Союза направили по каналам министерства юстиции республики, третью — по электронной почте.

В суде отметили, что также готовы допросить Горбачева в режиме видеоконференции.

О решении допросить бывшего главу советского государства в окружном суде сообщили в октябре 2016-го. В январе того же года литовская прокуратура в рамках дела о событиях 1991 года в Вильнюсе заочно обвинила 92-летнего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

В том же месяце надзорное ведомство республики информировало об отказе Москвы допросить Горбачева по просьбе литовских правоохранительных органов. Российские власти сослались на положение Конвенции Совета Европы от 1959 года «О взаимопомощи в уголовных делах», согласно которому правовая помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету или безопасности получившей просьбу страны, ее общественному порядку или другим существенным интересам.

В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело по событиям 13 января 1991 года. Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое — граждане Белоруссии) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.

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