0
22:39
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
18:05
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
16:49
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
15:43
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:33
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Еще новости
Общество

На официальном сайте Псковского областного собрания депутатов появилась специальная версия для слабовидящих

С сегодняшнего дня официальный сайт Псковского областного собрания депутатов доступен для пользователей в двух вариантах – привычном и адаптированном для слабовидящих. Специальная версия сайта сделает восприятие информации более доступным и понятным для людей с ограниченными возможностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Ресурс настроен так, чтобы сделать работу с ним максимально удобной. Так, у пользователей с плохим зрением появилась возможность самостоятельно выбирать размер шрифта, интервалы между буквами, а также цвет фона и шрифта. Для удобства восприятия печатного текста предусмотрена функция «убрать картинки».

 «Кнопка» выбора специальной версии сайта расположена в верхней части главной страницы официального интернет-портала областного собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
19 января 2017
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 3
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
19 января 2017
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове 3
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2017
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
19 января 2017
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623 1
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 10

Идет загрузка...