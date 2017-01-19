На официальном сайте Псковского областного собрания депутатов появилась специальная версия для слабовидящих

21:22, 19 января 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня официальный сайт Псковского областного собрания депутатов доступен для пользователей в двух вариантах – привычном и адаптированном для слабовидящих. Специальная версия сайта сделает восприятие информации более доступным и понятным для людей с ограниченными возможностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Ресурс настроен так, чтобы сделать работу с ним максимально удобной. Так, у пользователей с плохим зрением появилась возможность самостоятельно выбирать размер шрифта, интервалы между буквами, а также цвет фона и шрифта. Для удобства восприятия печатного текста предусмотрена функция «убрать картинки».

«Кнопка» выбора специальной версии сайта расположена в верхней части главной страницы официального интернет-портала областного собрания.