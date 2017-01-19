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Экономика

Министр экономического развития заявил об адаптации России к санкциям и низкой стоимости нефти

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что экономика России адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям, передает RNS.

«В конце 2014 года мы решили полностью адаптироваться к новым условиям: низким ценам на нефть и санкциям. Глобальный шок для платежного баланса был равен 50% ВВП. Мы полностью справились с этим», — сказал он.

Он добавил также, что теперь страна будет сосредоточена на решении внутренних проблем, а не на санкциях.

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