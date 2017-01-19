В Харьковской области прекратили строить забор на границе с Россией

21:32, 19 января 2017, ПАИ

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на границе с Россией. Об этом в четверг, 19 января, она сказала на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.

По словам Светличной, в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения. «Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то пока что продолжаться он не будет. Нет финансирования этого проекта», — сказала она.

В сентябре 2016-го глава украинской партии «Народный фронт», бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк пожаловался на недофинансирование и медленное строительство так называемого Европейского вала — стены на границе с Россией.

В июле депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о провале проекта. По словам Березы, разрекламированный Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена» в сентябре 2014 года инициировал Яценюк. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).