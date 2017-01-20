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Общество

Сергей Кириенко подготовит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко возглавил оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Это решение принял президент Владимир Путин, который подписал  соответствующий указ 19 января, пишет газета «Коммерсантъ».

Этим же указом образован оргкомитет, состав которого Сергей Кириенко должен утвердить в месячный срок. Правительству поручено начать подготовку к фестивалю с освещением в СМИ и определить источники финансирования мероприятия. Объем финансирования не обозначен. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце января запланирована презентация фестиваля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а весной пройдет международная подготовительная встреча на Шри-Ланке, где утвердят дискуссионную программу фестиваля. Сам фестиваль пройдет в октябре 2017 года в Сочи, на него Россией приглашены представители 150 государств. По традиции каждый день фестиваля посвящен одному из макрорегионов планеты. Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве проходил 60 лет назад.

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