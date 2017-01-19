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Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от поставок Lada Xray в Европу

Высокий хэтчбек Lada Xray не будет поставляться на европейские рынки. Об этом в четверг, 19 января, сообщает аналитические агентство «Автостат» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Волжского автозавода Яна Птачека.

По его словам, «АвтоВАЗ» сфокусируется на продажах модели Vesta — в ближайшие недели продажи флагманского седана начнутся в Германии. «Мы уже отправляем первые машины туда и сейчас в процессе организации мероприятия в Гамбурге», — отметил Птачек.

При этом основными экспортными рынками для российского производителя остаются страны СНГ. «Поэтому в целях увеличения экспорта, нужно фокусироваться на них: здесь для бренда Lada самые большие возможности», — подчеркнул вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа».

17 января стало известно, что продажи Lada Granta в Германии выросли втрое – было реализовано 569 автомобилей. При этом продажи автомобилей марки Lada на немецком рынке в целом выросли на 43 процента, до 1686 автомобилей.

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