Квартира и 5 машин подверглись аресту в первом рейде псковских приставов в 2017 году

22:16, 19 января 2017, ПАИ

В первом рейде 2017 года судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, у которых накопилась значительная задолженность по различным видам исполнительных производств. В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В рейде участвовало 16 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. Было отработано 1230 исполнительных производств. Данные должники уже на протяжении долгого времени не оплачивают свои долги.

По итогам рейда 214 исполнительных производства на сумму почти в 2 миллиона 816 тысяч рублей подлежат окончанию.

В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области было произведено 68 арестов имущества должников на сумму 2 миллиона 696 тысяч рублей, из них 5 арестов наложено на автотранспортные средства должника и один арест на квартиру должника. Под арест попали также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны.

Наибольшее количество арестов, в количестве 25 (из них 4 автомобиля и квартира), было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. 185 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к приставу-исполнителю. У 89 должников составлены акты осмотра имущества должника, и у 52 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода. В 268 квартирах, по указанному адресу в исполнительном производстве, должники не проживают. У жильцов, проживающих по данным адресам, судебными приставами-исполнителями взято объяснение. По исполнительным производствам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Подобные рейды судебных приставов-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей и будут проводиться еженедельно.

Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию задолженностей судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами).