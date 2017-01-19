Для россиян ввели безвизовый режим в ЮАР на срок до 90 дней
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении безвизового режима поездок россиянам в ЮАР на срок до 90 дней, говорится в сообщении кабмина, пишет Газета.ру.
«Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путем обмена нотами протокола между правительством России и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов», — сообщается в тексте.
Нововведение касается всех владельцев общегражданских заграничных паспортов.
«Реализация Протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — резюмирует сообщение правительства.