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Общество

Для россиян ввели безвизовый режим в ЮАР на срок до 90 дней

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении безвизового режима поездок россиянам в ЮАР на срок до 90 дней, говорится в сообщении кабмина, пишет Газета.ру.

«Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путем обмена нотами протокола между правительством России и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов», — сообщается в тексте.

Нововведение касается всех владельцев общегражданских заграничных паспортов.

«Реализация Протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — резюмирует сообщение правительства.

 

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