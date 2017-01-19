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Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом

Все комнаты отдыха личного состава в воинских частях должны быть оснащены мультимедийными техническими средствами и подключены к интернету. Такое распоряжение, как сообщает РИА Новости, отдал министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения расположения 150-й мотострелковой дивизии, которая разворачивается в Ростовской области.

По мнению министра, нужно менять стандарты и подходы к оборудованию комнат отдыха, по возможности избегая «казенщины».

«Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми», — сказал министр.

Шойгу отметил, что отдых военнослужащих должен быть разнообразным и насыщенным.

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