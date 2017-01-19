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Климатологи рекомендуют переезжать на Британские острова

Американские геофизики назвали регионы Земли, в которых с наступлением глобального потепления будут наиболее благоприятные условия для жизни человека. Об этом сообщил Принстонский университет (США), пишет Росбалт.

В ближайшие два десятка лет мягкий климат установится в северных и горных районах США, на Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной Азии и южных частях Латинской Америки и Океании. В этих регионах число дней с благоприятной погодой в среднем увеличится на 10-15 суток.

Под хорошими условиями для жизни ученые подразумевают температуру воздуха между плюс 18 и 30 градусами Цельсия, а также среднесуточные осадки менее миллиметра.

С изменением климата в современных субтропических и тропических регионах станет влажнее и жарче. Больше всего это скажется на странах Африки и Юго-Восточной Азии, а также Северной и Центральной части Латинской Америки. К 2100 году там будет на 15-50 дней с мягкой погодой меньше.

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