Банк России поддержал введение санкций за отказ от продаж электронных полисов ОСАГО

22:57, 19 января 2017, ПАИ

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести санкций в отношении страховщиков за отказ от продаж электронных полисов обязательного автостраховании (ОСАГО) или попытки проведения селекции при организации таких продаж в регионах. «Вопрос о ведении системы штрафов за подобные нарушения обсуждался на заседании правления РСА в четверг, Банк России поддержал предложения страховщиков ОСАГО»,— приводит «Интерфакс» слова президента РСА, президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса. «Санкции за нарушение порядка продаж Е-полисов ОСАГО будут введены. Если этого не сделают сами страховщики, инициатива перейдет к регулятору»,— считает глава РСА.

Он сообщил, что предложения РСА будут согласованы с ЦБ и представлены для обсуждения на заседании президиума союза до 9 февраля. РСА предложил максимальный размер штрафа за одно доказанное нарушение — до 200 тыс. руб. По словам источника на страховом рынке, сейчас обсуждается диапазон штрафов от 10 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Штрафы будут определяться по шкале в зависимости от тяжести нарушения. «Сейчас уточняются признаки недопустимого поведения участников продаж. К таким нарушениям, в частности, относится селекция клиентов, цель которой отсеять нежелательных водителей при заключении электронных договоров, "скинуть" проблемы на товарищей. Селекция не допускается законом об ОСАГО, система РСА позволяет такие нарушения фиксировать»,— заявил Игорь Юргенс.

По словам президента РСА, «порядка шести страховщиков ОСАГО вовсе не начали электронные продажи полисов ОСАГО, причем некоторые медлят с запуском самой системы, есть компании, которые просто уклоняются от этой обязанности, что опять же является нарушением закона об ОСАГО и может повлечь не только штрафы, но надзорные предписания со стороны регулятора». Он напомнил, что РСА как профобъединение следит за соблюдением законодательства своими членами, и все страховщики ОСАГО обязаны соблюдать правила профдеятельности, которые утверждаются союзом и согласованы с Банком России.