В Псковской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины
19 января около 16:30 на автодороге Пыталово - поселок Белорусский произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
На данном участке дороги столкнулись автомобили Ford и FAW. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем машины Ford выехала на полосу встречного движения.
В результате погибли две 57-летние женщины – пассажирка автомобиля Ford и водитель FAW. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.