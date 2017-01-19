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В Псковской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины

19 января около 16:30 на автодороге Пыталово - поселок Белорусский произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На данном участке дороги столкнулись автомобили Ford и FAW. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем машины Ford выехала на полосу встречного движения.

В результате погибли две 57-летние женщины – пассажирка автомобиля Ford и водитель FAW. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.
 

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