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Общество

В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ

Для борьбы с фальшивым молоком будет изменен ГОСТ, заявила секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева. Об этом пишет газета «Известия».

Л. Абдуллаева рассказала, что некоторые недобросовестные производители кормят коров азотосодержащими добавками, которые увеличивают процентное содержание белка, но тот не усваивается человеческим организмом из-за неорганического происхождения, более того, они вызывают проблемы с пищеварением. Однако формально такое молоко соответствует ГОСТу.

«Бывает такое, что поступает молоко на завод, а с ним ничего сделать не могут. Залили его, добавили закваску. Оно стоит сутки-двое и не сквашивается. Это значит, что что-то там добавили на ферме», — пояснила собеседница издания.

По мнению экспертов, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента.

Поправки в ГОСТ призваны ограничить использование азотосодержащих добавок и других вредных компонентов. Переработчики смогут отказывать в приеме некондиционного молока на законных основаниях.
 

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