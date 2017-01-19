0
22:39
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
18:05
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
16:49
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
15:43
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:33
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Еще новости
Общество

Минэкономразвития спроектировало стратегию, предполагающую укрупнение регионов

Министерство экономического развития РФ подготовило проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, который представители ведомства обсудят с экспертами 20 января в Суздале, пишет газета «Известия».

В документе, который имеется в распоряжении редакции, прописан приоритет развития «геостратегически важных территорий» — Дальнего Востока, российской Арктической зоны, СКФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Аналитики МЭР считают, что региональное развитие идет несоразмерно: например, за последние годы по большинству показателей экономической деятельности зафиксировано «увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных».

Поэтому в проекте Стратегии предлагается формирование «глобально конкурентоспособных макрорегионов» на российской территории, «осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества... и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей».

Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила, что «макрорегионы тащат из концепции в концепцию», а сам проект Стратегии пока не доработан до той степени, чтобы его можно было конструктивно обсуждать.

Схожей точки зрения придерживается гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов, выразивший скептическое отношение к теме макрорегионов в проекте Стратегии. «Зачем, не используя максимально широко управленческий потенциал федеральных округов в планировании развития, создавать еще какой-то дополнительный уровень, помимо федеральных округов?» — задался вопросом эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
19 января 2017
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 3
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
19 января 2017
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове 4
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2017
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
19 января 2017
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623 1
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 10

Идет загрузка...