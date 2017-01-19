Митрополит Евсевий поздравил псковичей с просвещением и освящением

08:44, 20 января 2017, ПАИ

19 января, в Крещения Господне, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию и чин Великого освящения воды в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По окончании литургии духовенство во главе с владыкой и прихожане направились в предел преподобного Серафима Саровского, где был совершен чин Великого освящения воды, после этого псковский архипастырь возглавил праздничное славление празднику. Затем были провозглашены традиционные многолетия.

В завершение митрополит Евсевий обратился к собравшимся: «Всечестные отцы, дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Всех вас душевно приветствую с великим праздником Богоявления, святым Крещением, просвещением и освящением! Дар Божий снисходит по молитвам Церкви на всех нас в молитве, которую мы читаем на освящении воды: «Явися благодать спасительная всем человекам». В это нужно верить, этого нужно желать и об этом нужно просить, а милость Божия да будет со всеми нами, аминь! С праздником!»

В завершение владыка вручил маленьким богомольцам сладкие подарки.