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Общество

Митрополит Евсевий поздравил псковичей с просвещением и освящением

19 января, в Крещения Господне, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию и чин Великого освящения воды в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

По окончании литургии духовенство во главе с владыкой и прихожане направились в предел преподобного Серафима Саровского, где был совершен чин Великого освящения воды, после этого псковский архипастырь возглавил праздничное славление празднику. Затем были провозглашены традиционные многолетия.

Фото с pskov-eparhiya.ru

В завершение митрополит Евсевий обратился к собравшимся: «Всечестные отцы, дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Всех вас душевно приветствую с великим праздником Богоявления, святым Крещением, просвещением и освящением! Дар Божий снисходит по молитвам Церкви на всех нас в молитве, которую мы читаем на освящении воды: «Явися благодать спасительная всем человекам». В это нужно верить, этого нужно желать и об этом нужно просить, а милость Божия да будет со всеми нами, аминь! С праздником!»

В завершение владыка вручил маленьким богомольцам сладкие подарки.

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