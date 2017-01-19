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Общество

Традиционный крещенский крестный ход прошел в Невеле

19 января, в день Крещения Господня, десятки невельчан прошли традиционным крестным ходом через весь город, чтобы стать свидетелями освящения крещенской проруби. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Крестный ход начался от Троицкого собора и проследовал до городского пляжа на берегу озера Невель, где была подготовлена иордань. В нем приняли участие прихожане храмов города Невеля и жители города.

«Традиция крестного хода на иордань в праздник Крещения Господня с окроплением улиц святой водой была прервана Октябрьской революцией. В Невеле подобный крестный ход проходит уже второй год подряд после почти столетнего перерыва», - отметили в епархии.

Крещенский крестный ход возглавил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Невеля протоиерей Петр Нетреба. После освящения иордани он поздравил всех присутствующих с праздником и произнес проповедь, в которой рассказал о смысле и значении Крещения в жизни каждого православного христианина.

Также в этот день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля.

Фото с luki-eparhia.ru

«Эта святая вода, которую мы сегодня принесём в свои дома, должна храниться в чистом благоговейном месте - святом углу, где находятся наши святыни, наши домашние образа, иконы, где мы молимся Богу. Пусть Господь всех нас сегодня освятит Духом Святым в этот день праздника Крещения Господня и всех нас благословит и обрадует своей небесной радостью», - сказал он.

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