В Невельском районе глава фермерского хозяйства стал фигурантом уголовного дела

09:20, 20 января 2017, ПАИ

В Невельском районе в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, злоупотребляя доверием должностных лиц уполномоченного государственного органа, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 1 млн 977 тыс. рублей, полученных им в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной прокуратуры.