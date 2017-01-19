0
18:50
В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
17:22
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
20:54
В Пскове на улице Труда произошло ДТП с участием пешехода
22:25
В Порхове горел жилой дом
13:17
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
11:42
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
09:28
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Еще новости
Происшествия

В Невельском районе глава фермерского хозяйства стал фигурантом уголовного дела

В Невельском районе в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, злоупотребляя доверием должностных лиц уполномоченного государственного органа, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 1 млн 977 тыс. рублей, полученных им в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной прокуратуры.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
19 января 2017
В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
19 января 2017
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
В Пскове на улице Труда произошло ДТП с участием пешехода
18 января 2017
В Пскове на улице Труда произошло ДТП с участием пешехода
В Порхове горел жилой дом
17 января 2017
В Порхове горел жилой дом
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
15 января 2017
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО) 1
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
15 января 2017
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты 1
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
15 января 2017
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей 1

Идет загрузка...