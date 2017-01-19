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Общество

Прокуратура Плюсского района добилась выплаты зарплаты 23 сотрудникам предприятия «Сервис»

Прокуратура Плюсского района проверила соблюдение прав работников муниципального унитарного предприятия «Сервис» на своевременное получение заработной платы и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 23 работникам предприятия была не выплачена зарплата за ноябрь 2016 года на общую сумму более 530 тыс. рублей. В связи с этим прокурор района в интересах сотрудников МУП «Сервис» обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной заработной платы.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области руководитель МУП «Сервис» признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тыс. рублей.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.
 

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