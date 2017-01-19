В Великих Луках устроили мини-ярмарку вакансий с участием представителей военкомата

09:15, 20 января 2017, ПАИ

18 января в Центре занятости города Великие Луки и Великолукского района состоялась мини-ярмарка вакансий для безработных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по труду, на мероприятие пришёл 21 человек.

В мини-ярмарке приняли участие представители отдела военного комиссариата Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам с предложением 11 наименований вакансий (для военной службы по контракту).

Все участники мини-ярмарки получили информацию по вопросам содействия в трудоустройстве по контракту.