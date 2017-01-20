В Псковском Красном Кресте чествовали пожилых волонтёров

12:05, 20 января 2017, ПАИ

В Красном Кресте чествовали волонтеров проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», которые во время проведения благотворительной акции «Рождественский подарок» дежурили в торговых комплексах, раздавали листовки, разъясняли посетителям торговых точек условия проведения акции, собирали подарки и денежные средства в копилки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Праздничное мероприятие открыла врио исполнительного директора Псковского Красного Креста Любовь Сушилова, которая от лица председателя регионального отделения поблагодарила активисток старшего возраста за волонтерский труд, вручила благодарственные письма и небольшие памятные подарки.

Затем волонтеры старшего возраста за чашкой чая поделились своими впечатлениями от участия в благотворительной акции. Так, Тамара Смирнова, впервые участвовавшая в подобном мероприятии, рассказала, что дежурство с копилками помогло ей ещё раз убедиться в том, что большая часть псковичей - отзывчивые люди, неравнодушные к чужим проблемам. Александру Соколову, волонтера с большим стажем, подкупила готовность молодого поколения оказать помощь одиноким старикам. По её словам, студенты, не заставляя себя просить, опускали в копилки оптимальные для них средства.

Все женщины отметили, что участие в благотворительных акциях заставляет забыть про возраст, проблемы со здоровьем и укрепляет веру в доброту окружающих людей.

Напомним, что благотворительная акция «Рождественский подарок» проводилась в декабре 2016 года и была направлена на сбор подарков и денежных пожертвований для подопечных Гдовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.