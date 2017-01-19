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Tele2 подвела итоги пользования услугами в роуминге

Голосовой трафик в международном роуминге в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем передачи данных абонентов Tele2 в зарубежных поездках показал восьмикратный рост год к году. Число абонентов, которые провели зимние праздники за границей, выросло в этом году на 16%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Во время новогодних каникул клиенты Tele2 посетили 157 стран мира. Топ-10 самых популярных мест возглавила Белоруссия. Другими лидерами по посещаемости стали Украина, Финляндия, Казахстан, Польша, Эстония, Таиланд, Армения, Молдавия и Германия. Новыми направлениями для зимних путешествий стали такие экзотические уголки планеты, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Замбия и Парагвай.

В новогодние праздники абоненты Tele2 активно пользовались голосовой связью в поездках по России: продолжительность звонков увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество SMS, отправленных из разных регионов страны, выросло на 14% год к году.

Псковичи посетили за это время больше 50 стран мира. Число абонентов Tele2 в регионе, которые побывали за границей, выросло по сравнению с 2016 годом в 2,5 раза. Самыми популярными направлениями стали Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Объем интернет-трафика, которые жители региона использовали в поездках по миру, вырос в 3,5 раза.

Как и год назад, услуга мобильного интернета в национальном роуминге оказалась более востребованной, чем звонки и сообщения. Так, в праздничные дни абоненты в поездках по России скачали почти в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета в новогодних путешествиях по России стали абоненты Tele2 из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга.

В национальном роуминге жители Псковской области проговорили 29 тысяч минут и отправили почти 3,5 тысячи SMS. Как и в других регионах, среди абонентов региона увеличилось потребление мобильного интернета. Интернет-трафик в поездках по России вырос в 2,5 раза.

Кроме того, находясь в международном и национальном роуминге, московские абоненты Tele2 активно звонили через сети Wi-Fi. Специальное приложение «Wi-Fi-звонки» позволяет клиентам оператора совершать вызовы на любые телефонные номера, а также отправлять и принимать SMS по тарифам домашнего региона. За время новогодних каникул количество установок приложения выросло почти на 20%, при этом ежедневно пользователи сервиса делали 15,5 тыс. звонков.

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