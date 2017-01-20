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Общество

Минобороны намерено отказаться от Ту-154 и Ил-62М

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился изучить возможность замены пассажирских лайнеров Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в авиапарке ведомства на новые аналоги российского производства. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на близкие к руководству ведомства источники.

Пресс-служба Минпромторга сообщила, что пока соответствующих документов от Минобороны не поступало, однако для нужд оборонного ведомства предприятия готовы произвести самолеты Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96-300 и SSJ100.

Поводом для возврата к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны послужила катастрофа Ту-154, произошедшая 25 декабря 2016 года над Чёрным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек.

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