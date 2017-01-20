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Общество

Вышла в свет информационная брошюра по ЖКХ

Псковское региональное отделение общероссийской организации «Ассоциация юристов России» совместно с Региональным Центром «ЖКХ контроль» подготовили брошюру «ЖКХ Право знать: договор с управляющей компанией».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Ассоциации юристов, с помощью пособия жители смогут получить полезную информацию по вопросам договора на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом, узнать информацию об оплате услуг ЖКХ.

Также в брошюре можно ознакомиться с различными образцами документов. В частности, там размещены образцы протокола собрания собственников МКД по выбору способа управления – управляющей организацией, уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и другие необходимые и важные документы.

С электронной версией брошюры можно ознакомиться на сайте, либо получить печатную версию в офисе «ЖКХ Контроль» по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7.

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