Вышла в свет информационная брошюра по ЖКХ

12:35, 20 января 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение общероссийской организации «Ассоциация юристов России» совместно с Региональным Центром «ЖКХ контроль» подготовили брошюру «ЖКХ Право знать: договор с управляющей компанией».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Ассоциации юристов, с помощью пособия жители смогут получить полезную информацию по вопросам договора на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом, узнать информацию об оплате услуг ЖКХ.

Также в брошюре можно ознакомиться с различными образцами документов. В частности, там размещены образцы протокола собрания собственников МКД по выбору способа управления – управляющей организацией, уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и другие необходимые и важные документы.

С электронной версией брошюры можно ознакомиться на сайте, либо получить печатную версию в офисе «ЖКХ Контроль» по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7.