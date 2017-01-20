Воссозданная Идрицко-Берлинская дивизия разместится в Ростовской области

10:16, 20 января 2017, ПАИ

Воссозданная Идрицко-Берлинская дивизия разместится в Ростовской области, сообщает телеканал RT. Министр обороны России Сергей Шойгу проконтролировал, как обустраивается мотострелковая дивизия в Ростовской области.

«Воссоздание боевого соединения, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом, стало одним из важнейших событий в военном строительстве за последнее время», - отмечается в материале телеканала. Формально Идрицко-Берлинская дивизия была сформирована в мае 2016 года, на создание инфраструктуры потребовалось чуть менее года.

О необходимости появления в Южном военном округе (ЮВО) мотострелковой дивизии Сергей Шойгу впервые заявил 14 января 2016 года. Он отметил, что новое соединение должно быть размещено в трёх военных гарнизонах Ростовской области и на полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово. Позже глава военного ведомства распорядился и о создании современной инфраструктуры.

Строительные работы начались весной со сноса обветшалых построек, закладки фундаментов под новые дома в гарнизонах и модернизации полигонов. За полгода построены десятки жилых, хозяйственных и административных объектов, парковые и складские зоны, коттеджи для командного состава, модернизированы объекты боевой подготовки. Возведены 30 общежитий, где будут жить солдаты и младший офицерский состав, три казармы для призывников, 20 столовых, караульное помещение и два тентомобильных укрытия для хранения военной техники.

Для боевой подготовки военнослужащих обновили полигоны общей площадью свыше 14 тысяч га. В частности, на Кадамовском будет располагаться учебное тактическое поле, танковая директриса, танкодром, автодром, несколько войсковых стрельбищ и две унифицированные директрисы для стрельбы из орудий боевых машин.

Напомним, Идрицкая дивизия была сформирована в сентябре 1943 года на базе 151-й отдельной стрелковой бригады, 127-й курсантской и 144-й.

Первоначально она входила в состав 34-й армии, затем в составе 6-й гвардейской армии и 3-й ударной армии прошла боевой путь от Невеля до Берлина. 1 мая 1945 года части дивизии совместно с частями 171-й стрелковой дивизии штурмом овладели Рейхстагом.

Приказом Верховного Главнокомандующего № 207 от 23 июля 1944 года за освобождение посёлка Идрица (Себежский район, Псковская область) 150-й дивизии было присвоено наименование «Идрицкой».