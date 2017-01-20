В Пскове дом по улице Леона Поземского остался без отопления из-за износа трубопровода

09:50, 20 января 2017, ПАИ

19 января в 20:15 в Пскове в доме № 63 по улице Леона Поземского произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 273 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, из-за износа трубопровода в доме, где проживают 56 человек, отключили теплоснабжение. Ремонтные работы будет выполнять бригада МБУ «Жилище» после вскрытия в подвале складов арендаторов 20 января.

Кроме того, в 10:15 в доме № 32 по улице Труда произошла еще одна утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 273 мм. Причиной аварии также стал износ трубопровода. В результате без отопления остались три дома по улицам Труда и Белинского, в которых проживают 204 человека. В 14:10 аварийно-восстановительные работы завершили, теплоснабжение восстановили в полном объёме.