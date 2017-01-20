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Общество

Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек

Численность населения Китайской народной республики (КНР) достигла в 2016 году 1 млрд 382 млн человек, увеличившись за год на 8,09 млн. Об этом сообщает «Интерфакс». В 2016 году в стране родились 17,86 млн детей и скончались 9,77 млн человек.

По статистике, в Китае на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. В этой связи китайские эксперты обеспокоены тем, что более 4 млн мужчин этой страны к 2020 году не смогут жениться.

Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (60 лет и выше) - 230,96 млн, то есть 16,7% от общей численности населения.

В городах Китая проживают 792,98 млн человек, в сельских районах - 589,73 млн. При этом численность городского населения в течение года выросла на 21,82 млн, а сельского сократилась на 13,73 млн.

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