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Общество

Правительство приняло постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капремонта

Правительство Российской Федерации приняло разработанное Минстроем России постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капитального ремонта. Объем поддержки на один объект может составить до 5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно постановлению, средства, выделяемые через Фонд содействия реформированию ЖКХ, могут предоставляться на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и на возмещение части расходов по капремонту.

Эта мера призвана повысить энергоэффективность ремонтируемых домов и, таким образом, сократить затраты граждан на коммунальные ресурсы, пояснили в пресс-службе Минстроя. На поддержку могут рассчитывать собственники, чьи многоквартирные дома не являются аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, дома должны быть оснащены коллективными приборами учета энергоресурсов. Кроме того, при проведении капремонта должны проводиться мероприятия по энергоэффективности, влекущие экономию затрат тепловой энергии и электроэнергии не менее 10%. Средства будут предоставляться на срок действия кредитного договора, но не более чем на пять лет.

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