6 правонарушений выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда по стоянкам такси в Пскове

10:05, 20 января 2017, ПАИ

18 января сотрудники ГИБДД провели в Пскове очередное профилактическое мероприятие, в том числе на стоянках такси. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту, таксомоторы проверили на предмет соблюдения требований транспортного законодательства.

Участники рейда составили 6 материалов об административных правонарушениях за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими стоянку транспортных средств, за отсутствие путевых листов, отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

Также были выявлены перевозчики, не имеющие права осуществлять перевозку пассажиров, в связи закрытием предпринимательской деятельности.