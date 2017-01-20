0
12:48
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12:20
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
12:08
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
11:45
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
10:17
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
08:21
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
22:39
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Еще новости
Общество

6 правонарушений выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда по стоянкам такси в Пскове

18 января сотрудники ГИБДД провели в Пскове очередное профилактическое мероприятие, в том числе на стоянках такси. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту, таксомоторы проверили на предмет соблюдения требований транспортного законодательства.

Участники рейда составили 6 материалов об административных правонарушениях за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими стоянку транспортных средств, за отсутствие путевых листов, отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

Также были выявлены перевозчики, не имеющие права осуществлять перевозку пассажиров, в связи закрытием предпринимательской деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
20 января 2017
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
20 января 2017
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
20 января 2017
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
20 января 2017
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
20 января 2017
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
20 января 2017
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
19 января 2017
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу

Идет загрузка...