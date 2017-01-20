Два грабежа и угон раскрыли полицейские в Псковской области 19 января

10:30, 20 января 2017, ПАИ

19 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 36 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 11 по Пскову.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках УМВД зарегистрировали 22 преступления, в том числе два грабежа и угон. Их удалось раскрыть.

Также зарегистрированы два ДТП, в которых погибли три человека и ранен один. Задержаны шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 374 нарушения Правил дорожного движения.