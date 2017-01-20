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Общество

Три класса в псковских школах закрыты на карантин

В школах города Пскова три класса закрыты на карантин в связи с заболеваемостью в них гриппом и ОРВИ более 20% учащихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации города.

Так, до 24 января карантин объявлен в 1-м классе лицея «Развитие» и 3-м классе Псковского педагогического комплекса. До 25 января на карантине находится 6-й класс Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней.

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