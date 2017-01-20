В зоне уверенного приема сети «МегаФон»

10:57, 20 января 2017, ПАИ

Компания «МегаФон» подвела итоги развития сети в Псковской области за 2016 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в результате проведенных технических работ, услуги оператора стали доступны 93% жителей региона.

Работы по расширению и увеличению емкости оборудования проводились как в городах, так и в малых населенных пунктах. В течение года покрытие сети 4G в Пскове увеличено в 6 раз по сравнению с 2015-м. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в Великих Луках, Гдове, Бежаницах, Острове, Плюссе, Пушкинских Горах, Себеже, Стругах Красных, Пустошке, Пыталово, Опочке, Новосокольниках, Невеле, Дно, Порхове.

Также жители деревень Лосицы, Хредино, Подлесье, Вязье, Веска, Монино, Карцево, Суханово, Гультяи, Блясино, Отрадное, Боровица, Станки, Чернецово, Урицкое и близлежащих населенных пунктов получили возможность пользоваться мобильной связью, ранее у них такой возможности не было.

Значительно улучшены основные качественные параметры передачи данных и голосовых вызовов в таких населенных пунктах как деревня Гораи Островского района, Букаши и Родина Псковского района, Кудина Гора Печорского района, Новоселье и Владимирский Лагерь Стругокрасненского района, Бежаницы и Любимец Гдовского района, Дедовичи и Борки Невельского района. В частности, скорости мобильного интернета в сети 3G увеличены здесь в среднем в полтора раза за счет использования протокола передачи данных Dual Carrier.

«Развивая сеть, мы ориентируемся, прежде всего, на пожелания наших абонентов. Новые базовые станции, в том числе стандарта 4G, устанавливаются там, где потребность в современных услугах связи особенно высока. Определить такие районы нам помогает сотрудничество с Государственным управлением по связи и массовым коммуникациям, куда также поступают запросы жителей Псковской области. Постоянное повышение доступности и качества связи – в интересах всего региона, поэтому развитие было и останется одним из главных направлений нашей работы», – отметил директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.