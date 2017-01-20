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Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе

20 января в 8:53 в Опочецком районе на 395-м километре трассы М-20 грузовой автомобиль «Volvo» с прицепом, перевозивший апельсины и сок, столкнулся с Nissan X-Trail. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате столкновения грузовик съехал в кювет, а его водителя - 35-летнего гражданина Белоруссии - госпитализировали в хирургическое отделение Опочецкой межрайонной больницы с травмами средней степени тяжести. Водитель легкового автомобиля не пострадал. 

Траса не перегорожена, затруднений в движении нет.

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