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Пскович лишился 23 тысяч рублей, пытаясь продать имущество в Интернете

Пскович стал жертвой мошенников, пытаясь продать имущество в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, житель областного центра разместил на одном из сайтов в Сети объявление о продаже имущества, и вскоре ему позвонил неизвестный, который сообщил, что желает приобрести предложенный товар. В ходе телефонного общения злоумышленник путем различных ухищрений обманным путем сумел снять с банковской карты псковича более 23 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в УМВД России по городу Пскову. В настоящее время проводится расследование.

В этой связи полиция убедительно просит граждан проявлять максимальную бдительность и осторожность в подобных ситуациях, особенно при проведении различных операций купли-продажи через Интернет.

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