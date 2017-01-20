ДТП на Некрасова в Пскове устроил водитель Mitsubishi, ехавший на красный свет
Виновником ДТП у дома № 3 по улице Некрасова в Пскове стал 25-летний водитель Mitsubishi, который на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-21112, двигавшимся на зелёный свет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Напомним, авария произошла 19 января в 17:40. 44-летний водитель ВАЗа получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.