Александр Голышев: Доступу к достопримечательностям не должны препятствовать никакие политические мероприятия

12:56, 20 января 2017, ПАИ

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Псковской области Александр Голышев прокомментировал Псковскому агентству информации решение о переносе псковского «гайд-парка» (площадки для митингов и пикетов) с пятачка перед памятником княгине Ольге на Октябрьской площади в сквер на Четырёх углах.

«Решение абсолютно правильное. Все политические дебаты от памятника Ольге и вообще от всех памятников необходимо убрать. Решение верное, но, скажу прямо, запоздалое. Ещё осенью 2014 года вышел специальный 315-й федеральный закон о внесении изменений в 73-й федеральный закон об охране памятников. Там говорится о том, что на территории памятника кроме экскурсионных мероприятий или мероприятий, каким-то образом связанных с объектом, ничего быть не может. Никакой политики, ничего подобного там быть не должно», - подчеркнул Александр Голышев.

Александр Голышев также рассказал, что его коллеги из новгородского отделения РВИО, гостившие в Пскове в начале января, «крайне удивились подобным политическим свободам». «При чём здесь Ольга, при чём здесь Пушкин? Как можно заставлять памятники баннерами, фактически перекрывая доступ к ним. Ни сфотографироваться, ни подойти с экскурсионной группой. Это хамство. Этот факт позволяет говорить о гуманитарной и политической незрелости организаторов подобных пикетов», - заключил Александр Голышев.