42 килограмма наркотиков пытались переправить в псковские колонии в 2016 году

13:02, 20 января 2017, ПАИ

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2016 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии принял участие начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, его заместители по направлениям деятельности, руководители всех служб и отделов УФСИН, начальники исправительных учреждений и СИЗО УИС Псковской области, представители власти, правоохранительных органов, прокуратуры, общественных организаций.

Юрий Лымарь выступил с докладом «Об итогах деятельности УФСИН России по Псковской области за 2016 год и задачах на 2017 год». Он отметил, что в отчетном периоде ведомство не допустило массовых беспорядков и побегов из-под охраны. По состоянию на 1 января 2017 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области содержалось 4 тыс. 891 человек подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

За 2016 года в ходе проводимых режимно-профилактических и обысковых мероприятий в учреждениях УИС при попытке доставки были изъяты 9 литров спиртных напитков промышленного производства, 42 килограмма наркотических и психотропных веществ, а также 406 единиц средств сотовой связи. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий учреждений задержаны 52 гражданина.

В минувшем году в профессиональных образовательных учреждениях УФСИН России по Псковской области профессию получили 794 осужденных, что превысило выполнение плана по профобучению на 69 человек, при этом преподавание велось более чем по 20 специальностям.

Кроме того, в течение 2016 года зафиксирована положительная динамика в снижении количества осужденных, больных туберкулезом и лиц с психическими расстройствами.

Напомним, что с 1 января 2017 года в России вступил в силу новый вид уголовного наказания – принудительные работы. На сегодняшний день в нескольких регионах Российской Федерации начали действовать исправительные центры, которые будут исполнять данный вид наказания. В Псковской области эту работу еще предстоит наладить в наступившем году.