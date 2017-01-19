Бюджетный комитет Псковского облсобрания одобрил поправки к законопроекту о господдержке инвесторов

11:41, 20 января 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал принятие в первом чтении внесение изменений в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 20 января.

Председатель Госкомитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что законопроект разработан с целью расширения понятия «инвестор» и привлечения инвесторов, зарегистрированных на территории других субъектов, но осуществляющих инвестиционную деятельность в Псковской области, а также оказания им господдержки в виде сопровождения реализуемых в регионе стратегических проектов. Андрей Михеев пояснил, что они являются плательщиками налогов на имущество (уплачивается по месту его нахождения) и на прибыль, но влиять на распределение не получится.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов спросил, где определено понятие «стратегический инвестиционный проект».

Андрей Михеев ответил, что это регулируется 249-м постановлением администрации Псковской области.

Затем Борис Полозов поинтересовался, насколько критичен срок принятия этого закона. На это Андрей Михеев сказал, что пока поступили два обращения: одно – от компании, занимающейся лесопереработкой, которая хочет расширяться и просит помощи у администрации, второе - от инвестора, который занимается АЗС и просит содействия в расширении своей деятельности на территории региона.

Депутат Сергей Быков уточнил, что подразумевается под сопровождением проектов.

Андрей Михеев пояснил, что речь идёт, к примеру, об оказании содействия в согласованиях, связанных с подключением к электроэнергии, газу, воде. «Инвестор не остаётся один на один, общаясь с нашими крупными монопольными структурами. Мы помогаем, сокращаются, в частности, сроки получения таких документов», - отметил он. Кроме того, по его словам, оказывается помощь в подборе адекватного для реализации проекта участка.

В итоге члены бюджетного комитета решили рекомендовать областному Собранию поддержать проект закона только в первом чтении.