Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры

11:45, 20 января 2017, ПАИ

Еще четыре семьи врачей, работающие в лечебных учреждениях области, получили ведомственные квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по здравоохранению и фармации.

Решение о предоставлении служебного жилья принято на заседании комиссии по улучшению жилищных условий медицинских работников.

Ведомственные квартиры расположены в новых многоквартирных домах по улице Балтийской и Владимирской. Служебное жилье находится в оперативном управлении лечебных учреждений. Среди обладателей новых квартир — семьи молодых врачей, переехавших в регион из Донецкой области, Одессы, а также многодетная семья врачей из Пскова. Специалисты работают в Псковской городской поликлинике, Псковском онкологическом диспансере, Псковской межрайонной больнице, Детской областной клинической больнице.

«В последние годы в регионе при поддержке администрации области кадровый вопрос в медицине активно решается с помощью жилищного. Благодаря действующим мерам поддержки в Псковской области наблюдается омоложение кадров. К нам приходят специалисты в возрасте до 35 лет. Мы создаем условия, чтобы они набирались знаний у опытных коллег и в дальнейшем заступили им на смену», — рассказал председатель комитета Игорь Потапов.

За шесть лет областные власти приобрели 96 служебных квартир, из которых 49 — для медицинских учреждений Пскова, две квартиры — для Псковской межрайонной больницы. В 2015–2016 годах количество служебных квартир пополнилось еще на пять.

На текущий год в областном бюджете предусмотрено более 5,2 млн рублей на приобретение жилья медработникам, а также 3,8 млн рублей на компенсацию ипотеки, отметили в Госкомитете по здравоохранению и фармации.

В целом с 2011 по 2016 годы на меры социальной поддержки медицинских работников из областного бюджета выделены 245 млн рублей. Помимо приобретения жилья, эти средства были направлены на предоставление «льготной ипотеки», выплату «подъемных» молодым врачам при первом трудоустройстве в лечебные учреждения, компенсацию платы за жилье и коммунальных расходов специалистам села, денежные выплаты студентам «целевикам», врачам-интернам.

За время реализации мер соцподдержки «подъемные» выплачены 423 медикам региона. При первом трудоустройстве в лечебные учреждения для средних медработников выплата составила 30 тыс. рублей, при трудоустройстве врачей в стационар — 70 тысяч рублей, в поликлинику — 100 тысяч рублей. В 2016 году выплачены «подъемные» 77 медицинским работникам, в числе которых — 25 врачей, 52 средних медработника.

С этого года по решению губернатора Псковской области Андрея Турчака в шесть раз увеличен размер «подъемных» работникам ФАПов — до 300 тыс. рублей в течение трех лет (по 100 тыс. рублей в год). Право на эту меру поддержки имеют специалисты со средним медицинским образованием при первом трудоустройстве в ФАП, в том числе при переводе из других лечебных учреждений.

Добавим, что основные меры социальной поддержки, направленные на решение кадрового вопроса в Псковской области, реализуются в рамках госпрограмм Псковской области «Развитие здравоохранения Псковской области на период 2013–2020 годы» (подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Псковской области»), «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014–2020 годы» (подпрограмма «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области»).