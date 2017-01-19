Псковская пианистка стала финалисткой Международного музыкального конкурса Crescendo Competition-2017

13:17, 20 января 2017, ПАИ

Студентка 1 курса специализации «Фортепиано» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Светлана Ендальцева выступила на концерте лауреатов и дипломантов международного конкурса Crescendo Competition-2017, который состоялся 18 января в малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Преподаватель колледжа искусств Андрей Иванов рассказал, что отборочное прослушивание российского тура международного конкурса Светлана Ендальцева прошла 15 ноября в Санкт-Петербурге. Для участия в конкурсе молодая пианистка под руководством своего педагога подготовила две программы: «Andante» из балета «Спящая красавица» П. Чайковского - М. Плетнёва и этюд a-moll К. Черни (I тур); сонату C-dur (большую) Йозефа Гайдна (II тур).

Кроме того, за выдающуюся подготовку ученицы к выступлению в финале Международного музыкального конкурса Crescendo Competition-2017 её преподавателя Андрея Иванова наградили специальным сертификатом.

Добавим, что международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Crescendo Music Competitions» организован некоммерческой организацией Assoсiation of Crescendo Competition в 1996 году. До 2005 года конкурс проводился локально на территории США. Сейчас в конкурсе принимают участие представители более чем 20 стран участников. Обладатели первого и второго мест российского тура приглашаются к выступлению в престижном зале Карнеги-Холл (Нью-Йорк, США), обладатели третьих мест и дипломанты - в Санкт-Петербургской филармонии. В этом году конкурс проходил в пятнадцатый раз в мире, в России - в восьмой.