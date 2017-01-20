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В Пскове будут судить 37-летнего насильника-рецидивиста

В Пскове завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего насильника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 7 сентября 2015 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в Пскове, избил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся за пределами региона.

Кроме того, 10 марта 2016 года, вернувшись в Псков, мужчина надругался над другой женщиной, которая отказалась употреблять с ним алкоголь.

Совместными действиями следователей и полицейских он был задержан. По ходатайству следствия суд заключил насильника под стражу. Потерпевшие уверенно опознали его и в ходе очных ставок изобличили предполагаемого злоумышленника в совершении инкриминируемых ему преступлений (совершение изнасилования, насильственных действий сексуального характера и незаконное лишение свободы).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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