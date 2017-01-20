В Псковской области стартовала общероссийская акция «Студенческий десант»

13:28, 20 января 2017, ПАИ

Сегодня, 20 января, на территории Псковской области стартовала общероссийская акция «Студенческий десант», в ходе которой студенты гражданских учебных заведений получат возможность познакомиться с деятельностью подразделений органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 20 по 24 января для учащихся будут организованы однодневные стажировки в различных подразделениях полиции. Данное мероприятие направлено на предоставление общественности полной и достоверной информации о работе полиции, специфике и особенностях службы в органах внутренних дел.