К 2020 году в Псковской области планируют трудоустроить 40% людей с инвалидностью

11:55, 20 января 2017, ПАИ

К 2020 году в Псковской области намерены устроить на работу до 40% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Соответствующий плановый показатель содержится в постановлении администрации региона «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», проект которого 20 января рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике

Председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников пояснил, что сегодня на территории региона проживают 15 тыс. 992 инвалида, из них работают порядка 4 тысяч человек, что составляет почти 25%. Он подчеркнул, что стоит задача довести показатель занятости инвалидов до 40%.