0
12:48
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12:20
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
12:08
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
11:45
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
10:17
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
08:21
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
22:39
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Еще новости
Общество

К 2020 году в Псковской области планируют трудоустроить 40% людей с инвалидностью

К 2020 году в Псковской области намерены устроить на работу до 40% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Соответствующий плановый показатель содержится в постановлении администрации региона  «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», проект которого 20 января рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике

Председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников  пояснил, что сегодня на территории региона проживают 15 тыс. 992 инвалида, из них работают порядка 4  тысяч человек, что составляет почти 25%. Он подчеркнул, что стоит задача довести показатель занятости инвалидов до 40%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
20 января 2017
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
20 января 2017
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
20 января 2017
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
20 января 2017
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
20 января 2017
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
20 января 2017
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
19 января 2017
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу

Идет загрузка...