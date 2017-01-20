Псковичей приглашают на мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда

13:32, 20 января 2017, ПАИ

24 января с 12:00 до 14:00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (улица Профсоюзная, 2) состоится мероприятие в режиме видеоконференцсвязи, посвящённое героической защите Ленинграда и 73-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Мероприятие организовано Президентской библиотекой города Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной универсальной библиотеки.

На мероприятии будут представлены новые исследования, связанные с обороной Ленинграда, в частности, специальный выпуск «Ленинград. Дорога жизни» интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе 1941–1945», а также её новая глава «Контрнаступление под Москвой: Калининская, Клинско-Солнечногорская, Тульская и Елецкая наступательные операции», посвящённая 75-летию сражения. Также будет уделено внимание исследованиям и документам, посвящённым жизни в блокадном городе, работе медиков и деятельности Ленинградского радиокомитета в годы войны.

Президент Всемирного клуба блокадников Валентина Леоненко презентует новые книги – дневники ленинградцев, главный врач Скорой помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков расскажет об архивах медицинской службы Ленинграда и новых открытиях, директор Дома радио, руководитель дирекции радиовещания ОАО «Пятый канал» Юрий Роткевич выступит с докладом «Седьмая симфония: документ и музыка» (представление оригинала), а журналист и историк Алексей Ерофеев – с докладом «Блокадная топонимика: сохранение города-свидетеля».

Начальник ФГБУ «Северо-Западное Управление гидрометеослужбы» Валерий Цепелев презентует работу «Синоптики на службе Родине», восьмиклассница из Луги Вероника Артемьева - фильм-победитель областного смотра мультимедийных работ «Блокадная история в цифре», член Совета Федерации от Ленинградской области Дмитрий Василенко – работу «Новый интерактивный музей блокады: современные подходы к патриотическому воспитанию», председатель комитета по молодежной политике и общественным организациям Санкт-Петербурга - Рената Юрьевна Абдулина «Современная молодежь: кому не все равно», а руководитель проекта «Виртуальная дорога жизни» Марина Матвеева - «Новые технологии и судьбы людей».

Ко дню прорыва блокады Ленинграда, состоявшегося 18 января 1943 года, на портале Президентской библиотеки размещены две масштабные коллекции: «Оборона и блокада Ленинграда» и «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки». В них представлены электронные копии различных документов, рассказывающих о жизни в осаждённом городе, его защитниках и ходе боевых действий.

На мероприятие приглашают всех желающих. Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98.