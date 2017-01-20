12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году

12:20, 20 января 2017, ПАИ

В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году Псковская область получит 12 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 23,3 млн рублей. Соответствующее Распоряжение «О выпуске и распределении в 2017 году государственных жилищных сертификатов» размещено на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

Согласно документу, 5 сертификатов на сумму 9 млн 774,4 тысяч рублей будут выделены Псковской области для жителей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним.

На тех, кто признан вынужденными переселенцами, в регион поступят 6 сертификатов на общую сумму 11 млн 542,7 тысяч рублей. Ещё один сертификат на сумму 2 млн 9,3 тыс. рублей область получит для обеспечения жильём граждан, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В Распоряжении отмечается, что количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено государственным заказчиком подпрограммы в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных в документе. Всего предполагается выдать 5 тыс. 746 жилищных сертификатов на сумму 11,2 млрд рублей.