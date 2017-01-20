В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий

12:08, 20 января 2017, ПАИ

Определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове, она находится на «Четырех углах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 г. № 673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Согласно документу, новая площадка — «территория, расположенная на пересечении Рижского проспекта, улицы Максима Горького, улицы Конной в центральной части сквера имени 60-летия Октября в следующих границах: 70 метров от проезжей части Рижского проспекта; 45 метров от проезжей части улицы Максима Горького; 60 метров от проезжей части улица Конной и 50 метров от дома № 35 по улице Максима Горького». Проще говоря, речь идёт о сквере на Четырёх углах.

До принятия изменений публичные акции можно было проводить возле памятника «Пушкин и крестьянка» на Октябрьском проспекте и у памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге на Октябрьской площади.

Решение об изменении места проведения публичных мероприятий было принято на основании обращений в адрес администрации Псковской области руководителей Пскова, представителей общественных организаций, самих граждан. Люди возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.