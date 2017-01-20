В Псковской области полиция пресекла контрабандный канал поставки наркотиков
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли контрабандный канал поставки наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 17 января полицейские задержали 30-летнего уроженца Псковской области, который подозревается в организации контрабанды наркотиков через Государственную границу Российской Федерации. Посредством Интернета мужчина неоднократно заказывал ряд наркотических средств, которые должны были поступать ему из-за рубежа и с территории Российской Федерации в почтовых отправлениях в отделения почтовой связи.
По месту проживания гражданина полиция провела обыск, изъяты носители компьютерной информации, средства выхода в Интернет, с помощью которых осуществлялись заказы наркотиков. Также полицейские нашли наркотические средства и психотропные вещества, в том числе LSD в крупном и особо крупном размерах, а также синтетические вещества в крупном размере.
Возбуждены уголовные дела, которые расследуются Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области.