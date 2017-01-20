В Псковской области полиция пресекла контрабандный канал поставки наркотиков

12:22, 20 января 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли контрабандный канал поставки наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 17 января полицейские задержали 30-летнего уроженца Псковской области, который подозревается в организации контрабанды наркотиков через Государственную границу Российской Федерации. Посредством Интернета мужчина неоднократно заказывал ряд наркотических средств, которые должны были поступать ему из-за рубежа и с территории Российской Федерации в почтовых отправлениях в отделения почтовой связи.

По месту проживания гражданина полиция провела обыск, изъяты носители компьютерной информации, средства выхода в Интернет, с помощью которых осуществлялись заказы наркотиков. Также полицейские нашли наркотические средства и психотропные вещества, в том числе LSD в крупном и особо крупном размерах, а также синтетические вещества в крупном размере.

Возбуждены уголовные дела, которые расследуются Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области.