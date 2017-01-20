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Полиция задержала 20-летнего псковича, повторно севшего за руль пьяным

Ночью 19 января в Пскове на улице Ижорского батальона дорожная полиция остановила нетрезвого 20-летнего жителя Псковского района за рулём ВАЗ-2106. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее молодой человек уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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