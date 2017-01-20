В Великих Луках сотрудники Росгвардии поймали похитителя спиртных напитков

13:33, 20 января 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

19 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Зверева. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через четыре минуты, и работники магазина пояснили, что неизвестный мужчина похитил с прилавка спиртные напитки и скрылся.

При отработке района на территории рынка сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали 24-летнего гражданина, приметы которого были сходны с теми, на которые указали продавцы. Подозреваемого для дальнейшего разбирательства доставили в дежурную часть отдела полиции. Похищенное изъяли.