Большинство россиян остались довольны новогодними праздниками

14:36, 20 января 2017, ПАИ

Большинство (78%) россиян остались довольны новогодними и рождественскими каникулами, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году (72%). Об этом сообщает «Интерфакс».

Недовольным после праздников остался каждый пятый (20%) участник опроса, 2% затруднились ответить.

Традиционные для новогодних праздников походы в гости и прогулки на природе оказались менее популярными, чем в прошлом году: в гостях побывали чуть больше трети (35%) респондентов против прежних 52%, на свежий воздух выбирались менее четверти (23%) опрошенных против 32% в 2016 году.

При этом россияне стали чаще проводить время дома. Более четверти (27%) опрошенных в новогодние праздники нигде не бывали, в то время как в 2016 году доля «домоседов» составила 20%.

Каждый пятый (20%) респондент в праздники успел покататься на коньках, лыжах или санках, чуть больше (21%) участников опроса в новогодние выходные дни работали. Около 12% ездили за город.

Отметим, что опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 13-15 января среди 1 тыс. 800 человек. На вопрос о развлечениях в новогодние праздники респонденты могли дать любое число ответов.