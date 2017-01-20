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Политика

Заместитель главы Пскова может возглавить исполком регионального отделения «Единой России»

Заместитель главы Пскова Игорь Сиротин может возглавить исполком регионального отделения «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения «Единой России» в Псковской области.

На данную должность выдвинули две кандидатуры в лице заместителя главы Пскова Игоря Сиротина и первого заместителя руководителя исполкома Андрея Агапова. Эти кандидаты были согласованы для представления в президиум Генсовета партии. Точную дату заседания президиума Генсовета «Единой России» в пресс-службе не назвали.  

Предыдущий руководитель исполкома Александр Гончаренко сложил свои полномочия в декабре на пленуме регионального отделения партии.

Напомним, Игорь Сиротин - заместитель главы города Пскова, председатель комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы.

С марта 2007 года - депутат Псковской городской Думы 4 и 5 созывов. 30 апреля на 57-й сессии Псковской городской Думы назначен заместителем главы города Пскова.

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